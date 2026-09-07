ЦИК аннулировал регистрацию кандидата в депутаты Госдумы

ЦИК аннулировал регистрацию кандидата в депутаты Государственной думы 9 созыва Николая Бондаренко, включенного в федеральный список партии КПРФ. Такое решение было принято на заседании в связи с возбужденным в отношении него административным делом.

В августе суд признал Бондаренко виновным в демонстрации экстремистской символики. Как уточнили в ЦИК, по закону привлеченные к ответственности по такой статье в течение года не могут участвовать в выборах в качестве кандидатов.

Герой России Владислав Головин, который входит в первую пятерку федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму, провел ряд встреч в Рязанской области. Поездка началась с церемонии у мемориала погибшим героям в локальных войнах и специальной военной операции. С участниками СВО он встретился отдельно и обозначил приоритеты "Народной программы" в части поддержки бойцов. В рязанском госуниверситете Владислав Головин побеседовал со студентами и встретился с молодыми учителями.

Вопросы миграционной политики были и в центре внимания ЛДПР. На форуме в Москве было отмечено - партия уже разработала и внесла 53 инициативы в сфере ужесточения миграционных норм, 17 из которых стали законами. Следующим шагом партия считает комплексную реформу: привлечение иностранной рабочей силы должно учитывать интересы российских граждан и реальные потребности экономики.

А у лидера КПРФ Геннадия Зюганова состоялась встреча с генеральным секретарем ЦК Компартии, президентом Вьетнама То Ламом, который прибыл в Москву. В товарищеской беседе обсудили ряд актуальных вопросов. Подтвердили прежние договоренности о сотрудничестве на межпартийном уровне - совсем скоро республика Вьетнам готовится отметить 100-летие Компартии.

Представители партии "Новые люди" в Москве провели провели большое родительское собрание "Нетрудный возраст". В мероприятии приняли участие эксперты, подростки, мамы и папы, а также общественные деятели. Вместе обсуждали, как вовремя увидеть тревожные сигналы в поведении детей и как выстраивать доверительные диалоги в семье. Речь шла о вопросах, связанных с зависимостями и пропагандой здорового образа жизни.