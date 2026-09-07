Финляндия завершила строительство 200-километрового забора на границе с Россией

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен сообщила о завершении строительства 200-километрового забора на границе с Россией.

Начались работы в апреле 2023-го. Решение было принято чуть раньше - осенью 2022-го.

Как уточнила Рантанен, в будущем власти рассчитывают оценить необходимость дальнейшего финансирования подобных проектов.

Протяженность российско-финляндской границы превышает 1,3 тысячи километров. Новый забор закрывает около 15% ее общей длины.

Ранее стало известно, что Финляндия решила оставить закрытой границу с Россией до конца 2028 года. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".