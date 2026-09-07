Средства ПВО в понедельник, 7 сентября, сбили 32 украинских дрона

Российские средства ПВО в течение понедельника, 7 сентября, сбили над регионами страны 32 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Беспилотники были сбиты над семью регионами и акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны сообщили, что с вечера воскресенья до утра понедельника средства ПВО сбили 306 украинских беспилотников.

Количество атак украинских беспилотников снизилось в период частичного прекращения огня в период визита в Москву и Киев спецпредставителей Дональда Трампа - Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.