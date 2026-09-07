Генпрокурор Украины Кравченко подал в отставку

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Об этом сообщил сам чиновник в своем Telegram-канале.

"Подал заявление об отставке с должности Генерального прокурора. Это политическое решение. И я принял его осознанно. Я не хочу, чтобы должность Генерального прокурора использовалась как инструмент политического противостояния. Моя позиция по обвинениям остается неизменной", — говорится в его сообщении.

5 сентября НАБУ и САП провели спецоперацию по разоблачению "крыши" мошеннических кол-центров и легализации многомиллионных активов на Украине.

В результате следственных действий задержали начальника кибердепартамента Офиса генпрокурора Украины Сергея Кропиву. Он, по данным украинских СМИ, и является организатором схемы.

ОПГ занималась крышеванием кол-центров и отмывала деньги через покупку недвижимости и драгоценностей.