Мария Захарова назвала правительство Украины ОПГ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила правительство Украины с организованной преступной группировкой (ОПГ).



Она также сопоставила украинский кабинет министров с квартетом из басни Ивана Крылова.



"Вы его еще называете правительством? Мне кажется, что это из разряда басни Крылова "Квартет": "А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь", — сказала она ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).



Как считает Захарова, проблема заключается в том, что "это все не члены правительства Украины — это все ОПГ, это представители организованной преступной группировки с прямой вовлеченностью в осуществление терактов".



"Причем с международным компонентом, учитывая, что оружие и деньги поставляются из-за рубежа. Как бы они там ни рассаживались, к сожалению, музыку заказывают этому кровавому квартету опять же западные кураторы", — подчеркнула дипломат.



Представитель российского МИД также указала на позицию киевского режима насчет мирного урегулирования. Захарова напомнила, что на Украине до сих пор сохраняет юридическую силу указ о невозможности ведения переговоров с Россией. Она подчеркнула, что все предложения о переговорах, которые ранее исходили от Киева и не отвергались Москвой, в итоге были сорваны по вине украинской стороны.



В июле Верховная рада утвердила назначение 16 министров нового кабмина. Незанятыми оставались только посты главы МИД и Минобороны, кандидатуры которых должен вносить Зеленский. Позднее Евгений Хмара был назначен главой Минобороны Украины, Андрей Сибига — министром иностранных дел.