Обозреватель "РГ" Борисов: В Германии будто взорвали ядерную политическую бомбу

Почему победа АдГ в небольшой немецкой земле встревожила всю Европу? О каких настроениях внутри Германии вообще говорит этот результат? И сумеет ли "Альтернатива для Германии" прорваться к власти на федеральном уровне?

Тему в эфире программы "События. 25-й час" обсудил Алексей Фролов с обозревателем "Российской газеты" Тимофеем Борисовым.

"То, что произошло в Саксонии – Анахальте, можно назвать политическим взрывом. Как будто там просто взорвали ядерную политическую бомбу", - отметил он.

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