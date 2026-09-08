ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине. Использовалось высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты большой дальности, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что целями ударов стали объекты украинского ВПК, производящие беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. Также поражены транспортно-логистические центры, распределяющие грузы военного назначения в Киеве и Киевской области.

Целью в порту "Черноморск" Одесской области стали объекты инфраструктуры, которые используются для разгрузки вооружений. Поражен танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ.

По данным подполья, в течение ночи ВС России применили около 60 ракет разных типов. Наблюдатели насчитали 24 крылатые Х-101, около 16 баллистических "Искандер-М", около 10 крылатых "Искандер-К", 6 "Кинжалов", 2 гиперзвуковых "Циркона" и 2 сверхзвуковых "Оникса", сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, в Киеве поражен какой-то важный объект.