Мирошник раскрыл число погибших от атак ВСУ россиян за неделю

В результате атак ВСУ за неделю погибли 46 россиян, в том числе двое детей. Пострадали 266 жителей нашей страны, в том числе 13 детей.

Данные еженедельной статистики привел посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Наибольшее число пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской области, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС.

За минувшие семь дней ВСУ выпустили по российским гражданским объектам не менее 6650 боеприпасов. Атаки дронов стали основной причиной гибели или увечий.