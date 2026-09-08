ФСБ задержала подозреваемого в покушении на военного под Саратовом

Сотрудники ФСБ и СКР задержали в Астраханской области гражданина Молдавии, причастного к покушению на высокопоставленного российского военнослужащего под Саратовом.

Установлено, что Николае Кочу 2004 года рождения в 2025 году задвербовали украинские спецслужбы. в марте 2026 года он прошел подготовку в Киеве, а в июне 2026 года приехал в Россию для выполнения задания, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

3 сентября молдаванин шесть раз выстрелил в военнослужащего из числа высшего командного состава Минобороны России. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, благодаря чему он остался жив, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

После совершения покушения Николае должен был вернуться на родину при содействии украинских спецслужб, однако при попытке выезда его задержали сотрудники ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Хабаровском крае агента Киева, который поджег базовую станцию сотовой связи, в зону покрытия которой входят войсковые части.