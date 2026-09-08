Хрипатая Пугачева попыталась спеть в гостях у Паулса, но не смогла: "Плачу"

Алла Пугачева продолжает отдыхать в Латвии. Примадонна пришла в гости к Раймонду Паулсу.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" прославленная артистка опубликовала несколько видео и фото из дома известного композитора Раймонда Паулса. Именно он написал для Аллы Пугачевой песни, ставшими хитами и прославившими ее. Это "Миллион алых роз", "Маэстро", "Старинные часы", "Без меня" и другие.

Для выхода в свет Примадонна предпочла лаконичный черный наряд, который дополнила интересной длинной подвеской в виде замочка. Образ завершил традиционный парик. Сопровождали Пугачеву ее молодой супруг и дети Гарри и Лиза.

"Ежегодная традиционная семейная встреча с МАЭСТРО РАЙМОНДОМ ПАУЛСОМ. Музыка, воспоминания и обязательное пожелание встретиться на следующий год "БЕЗ ПОТЕРЬ". ДА БУДЕТ ТАК!" - написала Алла.

Разумеется, Раймонд Паулс сел за инструмент. Пугачева даже попыталась ему подпеть, но в итоге оборвала себя. "Не могу петь. Плачу", - пояснила Примадонна, однако пообещала, что обязательно еще споет "на бис".

А вот некоторые пользователи Сети высказали мнение, что Пугачева давно не может петь, потому что "совершенно испортила голос" курением. С этой привычкой она живет многие годы. И все же многие комментаторы поддержали артистку, причем не остались в стороне и знаменитости. Осыпали комплиментами Примадонну журналистка Божена Рынска, актер Станислав Садальский, юмористка Елена Воробей, актриса Дарья Сагалова, певица Юлия Проскурякова, дизайнер Игорь Гуляев и другие.

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