Российские войска поразили важный военный объект в Киеве

Ночным ударом российских военных по Киеву накрыло важный объект – штаб либо центр управления. Данные наблюдателей приводит в "Максе" координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Как сообщают подпольщики, ночной удар оказался гораздо серьезнее, чем выглядел в первые часы. Прилетело около 60 ракет, несколько типов баллистики и гиперзвука, вдобавок - отдельные волны беспилотников. Украинские власти заявили, что в Киевской области повреждены промышленные объекты и складские помещения. В украинской столице повреждена станция метро "Тараса Шевченко". Также сообщается о повреждении важного объекта: СБУ нервничает, предпринимая попытки максимально быстро засекретить информацию.

В Киевской области поражены цели в Борисполе, Белой Церкви и районе Макарова. С мест передают, что в Киеве гремит без остановки. Известно о серии взрывов в Подольском, Соломенском, Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах. Горят крупные логистические склады, где ВСУ хранят западное вооружение и боеприпасы.