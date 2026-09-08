Wildberries и Ozon не зафиксировали оттока продавцов после атак БПЛА

Маркетплейсы Wildberries и Ozon не отмечают оттока продавцов на альтернативные площадки на фоне участившихся атак беспилотников.

Покупатели продолжают пользоваться привычными платформами, сообщил ТАСС президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

"Ни одна из платформ не отмечает оттока продавцов", - сказал он в интервью агентству рамках Восточного экономического форума.

Ранее в СМИ появилась информация о массовом переходе продавцов с крупнейших маркетплейсов на альтернативные платформы, например, в "М.Видео".

По словам Соколова, приток новых продавцов на эту площадку связан не с атаками БПЛА, а с развитием самой площадки.

"Маркетплейс "М.Видео" изначально создавался как инструмент расширения ассортимента собственной матрицы, однако со временем вышел за эти рамки и стал универсальной платформой", - объяснил он.

Логистические объекты Wildberries в разных регионах подвергаются атакам беспилотников ВСУ с середины июля. На ряде объектов возникли крупные пожары. Есть погибшие и пострадавшие, продавцы потеряли свой товар.

В середине августа правительство утвердило меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак беспилотников на объекты Wildberries. Среди них - отсрочка по уплате налогов и страховых взносов. Власти также готовы рассмотреть меры поддержки для селлеров Ozon, если такое обращение поступит.