Ольга Погодина вышла в свет после смерти отца и мужа: она очень сильно сдала

Накануне, 7 сентября, состоялась премьера последнего фильма Алексея Пиманова. На мероприятии отметилась его вдова, актриса Ольга Погодина.

Станислав Дужников, Константин Крюков, Эдгард Запашный, Алексей Чадов, Вячеслав Фетисов, Станислав Бондаренко, Алена Хмельницкая, Матвей Лыков и многие другие появились на премьере исторического фильма "Охота на императора".

Особое внимание привлекла к себе Ольга Погодина, вдова Алексея Пиманова. "Пришла с огромной горечью", - призналась актриса. При этом она отметила, что время не лечит. И все же Погодина старается держаться.

"Поддержка есть. Это друзья и моя дочка... Я буду драться. И за себя, и за картину, и за свою дочку. Я воин", - заявила Погодина "КП".

Актриса высказала решимость сделать все, чтобы люди как можно дольше помнили Алексея Пиманова.

В Сети свежие фото Погодиной обсудили интернет-пользователи. По их мнению, актриса сильно сдала и буквально еле держится на публике.

Напомним, что журналист скончался 23 апреля. Ему было 64 года. Пиманову стало плохо дома — у него случился острый инфаркт миокарда. Похоронили ведущего программы "Человек и закон" на Троекуровском кладбище Москвы.

Примечательно, что именно во время траурной церемонии Ольга Погодина и сообщила, что у них есть ребенок. Новость стала сенсацией.

Примечательно, что на 40 день после смерти Алексея Пиманова скончался отец актрисы. 86-летнего папу Погодиной Станислава Бобовича экстренно госпитализировали в реанимацию в Москве в конце мая. Врачи диагностировали у него гнойное воспаление слюнной железы. Медики боролись за его жизнь, Ольга дежурила у больничной койки отца, но спасти его не удалось.

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