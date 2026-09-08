Собянин: Столичные коммунальщики помогают Донецку и Луганску готовиться к зиме

Больше 130 километров инженерных сетей восстановили в этом году столичные коммунальщики в городах-побратимах Москвы - Донецке и Луганске. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин в социальных сетях.

Он подчеркнул: работы носят комплексный характер и охватывают все основные системы жизнеобеспечения. В Донецке обновлено оборудование на водозаборных узлах. В Луганске проведена реконструкция канализационно-насосной станции, строится новая.

В ближайших планах также модернизация водопроводной. Кроме того, столичные коммунальщики помогают подготовить многоквартирные дома и соцобъекты городов-побратимов к осенне-зимнему периоду.