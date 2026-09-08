В "Домодедово" встретили молодежную сборную России по плаванию на открытой воде

В столичном аэропорту Домодедово сегодня встретили молодежную сборную России, которая вернулась домой после триумфального выступления на мировом первенстве по плаванию на открытой воде. Соревнования проходили в Аргентине.

Наши юниоры выиграли общекомандный зачет турнира, завоевав 4 золотые и 3 серебряные медали. Лучшие результаты показали Кира Гусева и Алан Носов на дистанции 5 километров. А Ксения Мишарина не оставила шансов соперницам в заплыве на 7 с половиной тысяч метров.

Также у наших ребят первое место в смешанной эстафете. Отметим, россияне выходили на старт под национальным флагом и с гимном страны.