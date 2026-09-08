Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 2-летнего Ромы из Северодвинска

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 2-летнего Ромы Протасова из Северодвинска. У мальчика смертельная болезнь - острый лимфобластный лейкоз. После нескольких курсов химиотерапии рост раковых клеток удалось остановить. Но один из препаратов вызвал тяжелейший аллергический отек. Ребёнок буквально оказался между жизнью и смертью. Врачи подобрали другое лекарство, которое может спасти Рому. Но стоит оно больше полутора миллионов рублей. Родители умоляют о помощи.

Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Напомним, что жизненно необходимый препарат нужен уже сейчас - время упускать нельзя.

Маленький Рома очень устал лечиться и хочет домой. Любимый помощник - "бабайка" - разделяет с мальчиком все невзгоды: переносит болезненные уколы и капельницы, вместе они почти не выходят из палаты. Уже пять месяцев.

Рома родился и рос абсолютно здоровым, рано пошёл в детский сад, плавал в бассейне – но прошлой весной стал очень часто болеть. А потом папа вдруг заметил на теле сына синяки. Мальчику тогда только исполнилось два года. Анализы, скорая, больница – и смертельный диагноз, в который родители не могли поверить. Рак крови. Острый лифмобластный лейкоз.

"Очень сильный эмоциональный момент и, откровенно говоря, используем помощь специалистов, психолога. Одна надежда - на врачей-гематологов", - говорит Евгений Протасов, папа Ромы.

Почти полгода врачи борются за жизнь Ромы. Мальчик прошёл множество мучительных процедур - пункции, переливания крови, несколько курсов химиотерапии. Лечение переносил очень тяжело. Перестал улыбаться, совсем ослаб и почти не вставал с постели.

"Он сидел в своей кроватке, я держала его за ручку, потому что все равно ему нужно было как-то поддержку, и мы сидели так…", - рассказала Лариса Протасова, мама Ромы.

Врачам удалось остановить рост раковых клеток. Но один из препаратов вызвал у мальчика страшную аллергическую реакцию. Ребёнок за считанные минуты стал отекать, задыхаться, был буквально между жизнью и смертью.

Лечение необходимо продолжить как можно скорее – пока болезнь не победила и не забрала единственного сына у родителей. Врачи подобрали другой эффективный препарат, который может спасти Роме жизнь - но стоит он больше полутора миллионов рублей. Для семьи врачей из Архангельской области сумма неподъёмная. Родители умоляют о помощи.

"Помогите, пожалуйста! Я очень боюсь потерять своего сына, мы долго его ждали, очень его любим, жизнь свою без него не представляю", - сказал папа Ромы.

"Мой ребенок для меня просто все… Во сне он безмятежен, и ты просто видишь и думаешь, что этого может не быть. Тогда жизнь бессмысленна", - говорит мама Ромы.

Сам Рома держится мужественно – не по годам. За время болезни он очень повзрослел. Стойко всё переносит и не сдаётся. Но больше всего на свете Рома ждёт, когда их с Бабайкой наконец выпишут – и можно будет вернуться домой. Он очень скучает по родным.

Пока Роме только иногда можно гулять в больничном дворе. Рядом с храмом. В такой тяжелый для семьи период вера придаёт родителям сил. Они надеются, что благодаря вашей помощи успеют вовремя начать лечение. И тогда Рома, наконец, сможет победить болезнь и снова начать радоваться каждому дню – жить, как все дети.

Ещё раз напомним - времени у Ромы нет, смертельная болезнь не отступает. Спасительный препарат требуется как можно скорее - и ваша помощь нужна прямо сейчас. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Романа Протасова, программа 2655