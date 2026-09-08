Балтийская нерпа Крошик покинула людей после 10 лет совместной жизни

Самый известный тюлень России - балтийская нерпа по кличке Крош - после 10 лет жизни с людьми покинул реабилитационный центр. Повзрослевший и окрепший питомец отправился в большое путешествие по Ладоге. Впрочем, волонтеры не теряют связь со своим подопечным и пристально следят за перемещениями ластоногого.

190 километров за четыре дня — и практически ни одного лишнего поворота. Так выглядит маршрут нерпы, которая десять лет прожила рядом с человеком, а потом выбрала свободу.

Еще недавно здесь был его дом. Плавучий вольер, знакомые люди, завтрак и ужин по расписанию. А теперь Крошик наконец-то со своими сородичами.

"Это очень необычно и мистически даже. Первое место, куда он отправился, это место своего рождения и обнаружения. За первые три дня он проплыл 150 километров. Никуда не сворачивая, по прямой. Это не хаотичное плавание, а целенаправленный заплыв", - рассказала Елена Андриевская, научный сотрудник "Фонда друзей Балтийской нерпы".

Десять лет назад всё было совсем иначе. Четырехкилограммовый детёныш, истощённый и обмороженный, приполз к рыбаку. Крошика выходили. После пытались вернуть в природу дважды. Но он категорически отказывался.

Специалисты не сдавались. Процесс приучения к дикой природе занял несколько лет. Сначала - плавучий вольер на Ладоге. Потом — рыба, которую нужно поймать самому. Открытая вода, минимум человеческого внимания. И упрямый Крошик словно вспомнил природные инстинкты.

"Интерес к рыбе, той мойве, которую он ел десять лет, он просто пропал. Он стал охотиться, это было видно, он приходил сытый. Ему охота чрезвычайно понравилась, был интерес, азарт, у него горели глаза", - отметила Елена Андриевская.

Однажды утром он просто не вернулся к завтраку. Первые часы за него особенно переживали. Но спутниковый передатчик показал: Крошик не потерялся. Это место, где его нашли, где он родился, в районе Свитской губы, и он дальше пошел на север вдоль восточного берега.

Специалисты продолжают следить за ним по спутнику. И пока не вмешиваются: главное — чтобы нерпа сама научилась жить в Ладоге, продолжала охотиться и держалась подальше от людей. А на освободившуюся платформу уже приехал другой знаменитый обитатель фонда — Шлиссик. И теперь его терпеливо приучают к самостоятельной жизни в открытой воде.