Отчаянно нуждающийся в деньгах принц Гарри посягнул на самое святое: Уильям это брату не простит никогда

Раскрыт настоящий мотив возвращения принца Гарри в Великобританию. Герцог Сассекский нашел, что еще можно продать журналистам. На этот раз он посягнул на самое святое, если Гарри исполнит свою задумку, Уильям навсегда вычеркнет его из своей жизни.

Как утверждают источники RadarOnline, герцог Сассекский обратился ко многим старым друзьям покойной принцессы Дианы с предложением принять участие в фильме о ней. Этот проект станет главным направлением деятельности Гарри в течение первого года после возвращения на родину. В следующем году исполнится 30 лет со дня гибели Дианы.

"Последние десять лет Диана занимает огромное место в мыслях и Уильяма, и Гарри. Когда девять лет назад они снимали документальные фильмы к 20-й годовщине смерти своей матери, это был последний раз, когда они действительно действовали сообща. Мне сообщили, что одна из причин, по которой Гарри сейчас находится здесь, — создание телевизионного фильма, его собственного фильма о матери. Я знаю, что он связывался с её друзьями и другими людьми, которые её знали, и просил их принять участие. В течение следующих 12 месяцев этот проект будет занимать значительную часть его внимания", — заявил королевский биограф Ричард Кей.

По словам эксперта, это вновь поднимает давний вопрос о наследии Дианы. Гарри снова попытается выставить себя любимым сыном принцессы.

"Конечно, здесь снова возникает старая проблема. Люди постоянно связывают Гарри с Дианой, но она была матерью двух мальчиков. Уильям в той же степени сын своей матери, что и Гарри, а Гарри пытался присвоить наследие Дианы себе, что чрезвычайно раздражает Уильяма", — отметил Кей.

Эксперт обратил внимание на летний визит Сассекский в Элторп. Предположительно, тогда принц поделился своей идеей с дядей и заручился его поддержкой. "Не будем забывать, с кем Гарри проводил время, когда приезжал сюда в июле: с семьёй Дианы в Элторпе", — отметил биограф.

Ранее сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские отчаянно нуждаются в деньгах. Их проекты в США были завершены, а новую работу Гарри и Меган найти не удалось.