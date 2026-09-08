Лавров оценил возможность моратория на удары по судам в Черном море

Российско-украинский мораторий на удары по судам в Черном море контролировать невозможно. Украинская сторона вносит эти предложения и уговаривает Анкару поддержать эту идею в попытках возродить черноморскую зерновую инициативу. Однако это совершенно неприемлемо и нереально, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Российский министр напомнил, что это уже было три года назад. Черноморскую инициативу предложил тогда генсек ООН Антониу Гуттереш, и Москва ее приняла. При этом Украина постоянно злоупотребляла договоренностями, перевозя на гражданских судах вооружения. А обещанный России в рамках этой инициативы беспрепятственный выход российских удобрений и зерна на мировые рынки Европа заблокировала.

Поэтому Москва отказалась от этой программы. И сейчас российская сторона считает подобные попытки неприемлемыми, установить контроль за соблюдением условий сделки нереально, заключил Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".