Карл III в официальном заявлении раскрыл истинное положение принца Гарри и Меган Маркл

26 августа принц Гарри и его супруга, малоизвестная американская актриса Меган Маркл, вернулись в Великобританию вместе со своими детьми, семилетним принцем Арчи и пятилетней принцессой Лилибет.

Сообщается, что супруги сняли частный дом в Котсуолдсе. Предполагается, что Арчи и Лилибет будут посещать закрытую школу неподалеку.

В Сети немедленно расползлись слухи о статусе Гарри и Меган. Люди гадают, вернутся ли они к королевским обязанностям, чем будут заниматься в Великобритании, кем они являются для монаршей семьи. Король Карл III решил внести ясность.

В официальном письме, отправленном от имени короля лордом-камергером, четко прописано: любые появления принца Гарри и Меган Маркл считаются их частными мероприятиями. Это значит, что они по-прежнему не выступают от лица британской монархии и не имеют права использовать титул "Королевские Высочества".

Адресатами письма стали команда Гарри, правительственные структуры, военные чиновники и лорды-лейтенанты.

Меж тем принц Гарри и Меган Маркл рассматривают возможности сотрудничества с британскими телеканалами после возвращения из Калифорнии. Герцоги Сассекские могут заключить соглашение с BBC о создании документального проекта.

Отметим, что медиапроекты Гарри и Меган, как правило, были связаны с их собственной жизнью и отношениями с монархией. Их интервью Опре Уинфри в 2021 году стало телевизионным событием мирового масштаба, документальный сериал Netflix "Гарри и Меган" привлек огромную аудиторию, а мемуары "Запасной" стали международным бестселлером.