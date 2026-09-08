51-летний Марк Горобец и его 19-летняя жена Александрина Олексюк расстались

В Сети появилась информация, что режиссер Марк Горобец и его юная супруга, актриса Александрина Олексюк, расстались. Вот что происходит.

Поводом для обсуждений, что супружеская жизнь Горобца и Олексюк дала трещину, стало то обстоятельство, что из блогов пары пропали совместные фотографии, даже свадебные. Кроме того, супруги давно не выходят в свет вместе. Особо наблюдательные поклонники обратили внимание, что Марк и Александрина перестали носить обручальные кольца.

Более того, минувшее лето Горобец и Олексюк провели раздельно. Так, режиссер был на отдыхе в Израиле, в то время как актриса с головой ушла в учебу. Александрина сменила актерский факультет НИУ ВШЭ на "Медиакоммуникации" МГУ. Super уверен, что все это говорит о расставании пары.

Напомним, что Марк Горобец и Александрина Олексюк поженились 24 декабря 2024 года. Влюбленные не стали устраивать грандиозного торжества, ограничившись приглашением самых близких друзей и родственников.

Для самого важного дня Александрина выбрала короткое белое платье с одним пышным рукавом, а ее избранник предпочел нарядиться в черный костюм. Кольца влюбленные выбрали от известного зарубежного бренда. Олексюк предпочла небольшой свадебный букет, состоящий из белых цветов.

После росписи новоиспеченные муж и жена отправились в один из ресторанов, где их уже ждали гости. По заведению были раскиданы лепестки цветов. Красные букеты составляли основной мотив дизайна помещения. Гости пели, танцевали, били тарелки на счастье в большом количестве. Ближе к вечеру вынесли свадебный торт, который также был украшен красными розами.

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