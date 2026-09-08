Больная раком Наталия Дрожжина разрыдалась после письма от дочки Баталова: "Назвала нас нелюдями"

Мария Баталова летом передала адвокатам Михаила Цивина письмо. В послании дочь народного артиста довольно грубо обращается к бывшему другу семьи. И это на фоне того, что Цивин, осужденный в мае 2023 года, в очередной раз подал апелляцию на решение суда об отказе в условно-досрочном освобождении.

Жена Цивина, актриса Наталия Дрожжина, которая уже несколько лет борется с раком, не выдержала оскорблений Баталовой и разрыдалась на людях. Актрису возмутил тон обращения Марии к ее мужу, который старше Баталовой более чем на 20 лет.

"В своем письме Мария Алексеевна позволяет себе называть нас "нелюдями". Сама ли Мария Алексеевна писала это письмо или кто-то водил ее рукой, но факт остается фактом: эти некрасивые обвинительные слова сказаны в нашу сторону. Она не ведает, что творит, распоряжаясь судьбами людей, которые и без этого находятся под уголовной ответственностью", — рассказала Дрожжина.

Особо Наталию задело, что Мария обвиняет ее в симуляции болезни. "На это могу ответить, что я официально проходила лечение в медицинских учреждениях города Москвы, где есть все подтвержающие документы, безусловно", — заявила артистка.

Кроме этого, наследница Алексея Баталова в своем письме отметила, что семья недовольна памятником, который еще семь лет назад поставили на могиле звезды фильма "Летят журавли". Мария подчеркнула, что они с Гитаной Леонтенко просили "только крест на могиле".

"Ранее она не высказывала ничего отрицательного по этому поводу. Покойная ныне Гитана Аркадьевна была тоже довольна памятником и убранством на месте захоронения ее дражайшего супруга. Она благодарила Мишу, который всякий раз возил вдову на кладбище", — заключила Дрожжина в беседе с "МК".

Напомним, что народный артист СССР Алексей Баталов скончался в 2017 году. В 2020 году вокруг семьи Баталова разгорелся скандал. Гитана Аркадьевна заявила, что актриса Наталия Дрожжина, и ее муж, юрист Михаил Цивин, обманным путем завладели недвижимостью и средствами, хранившимися на банковских счетах. В итоге супруги были признаны виновными, актриса получила условный срок, а ее муж отправился в колонию.

В начале 2026 года ушла из жизни вдова Баталова Гитана Леонтенко. У супругов осталась 58-летняя дочь Мария, инвалид с детства, у нее ДЦП.