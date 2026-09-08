"Стало еще хуже": В Раде раскрыли новые предложения США по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер привезли в Киев условия прекращения боевых действий, которые оказались хуже прежних.

Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью с журналистом Виталием Диким

"Это было не то, что не прорыв, они приехали с еще худшими условиями, чем мы имели до", - посетовала парламентарий.

В частности, теперь от Киева требуют признать российскими утраченные территории и внесли изменения в Конституцию.

"Там еще есть ряд нюансов, которые не хочу озвучивать, поскольку информация получена из-под полы", — добавила депутат.

В минувшую субботу в Москве прошла встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным. Она длилась более трех часов.

После Москвы переговорщики отправились в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов отдать Донбасс ради мирного соглашения.