Суд обязал курьеров выплатить Ларисе Долиной 114 миллионов рублей

Сегодня, 8 сентября, Лефортовский суд Москвы взыскал в солидарном порядке около 115 миллионов рублей с осужденных за мошенничество с квартирой певицы Ларисы Долиной.

Суд удовлетворил иск певицы и постановил взыскать с Анжелы Цырульниковой и Андрея Основы 114 миллионов 120 тысяч рублей. Кроме того, они должны оплатить госпошлину в 335 тысяч рублей, уточняет ТАСС.

Напомним, Лариса Долина в минувшем году стала жертвой мошенников. Певица под давлением злоумышленников продала свою роскошную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и через курьеров отдала им все деньги. Осознав, что попала в лапы преступников, артистка отказалась отдавать жилье покупательнице. Но после серии судов новая собственница въехала в квартиру Долиной.

Отметим, что эта история крайне негативно отразилась на репутации прославленной артистки. Пока певица судилась с новой владелицей квартиры, пользователи Сети возмущались и критиковали Ларису Долину. По их мнению, певице следовало "спокойно расстаться" с недвижимостью и купить себе другую, ведь "финансы позволяют", Лариса Долина считается одной из самых успешных артисток на нашей эстраде.

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