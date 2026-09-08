В Минобороны перечислили пораженные ночным ударом объекты ВСУ

Объекты украинского ВПК, логистические и складские центры, военные объекты в Киеве и области стали целями массированного удара, который нанесли ВС России в ночь на 8 сентября. Использовалось высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники, сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в Киеве поражен ракетный "Киевский радиозавод", производивший комплектующие для разведывательных и ударных БПЛА. Под удар попали Завод железобетонных конструкций №1, на территории которого производились боевые части крылатых ракет "Фламинго", предприятие по производству комплектующих для ударных БПЛА средней дальности типа "Хорнет", а также торгово-складской комплекс компании "Укрспецсистемс".

В Киевской области удар нанесен по предприятию "Боевые птицы Украины" в городе Белая Церковь, расположенный там же логистический центр "Р-Пласт", логистический центр "Химтрансагро" в Шкаровке. Кроме того, в Киевской области поражены авиабаза ВСУ "Васильков", склад горюче-смазочных материалов в Борисполе, центр радио- и радиотехнической разведки СБУ в Мархалевке. В Одесской области поражена электроподстанция "Днестровская", обеспечивающая функционирование портов Украины, склад БПЛА в Одессе и танкер с горючим для ВСУ в порту "Черноморск".