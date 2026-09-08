Запад добивается введения режима прекращения огня на Украине только ради подготовки нового этапа эскалации.

Пауза нужна для перевооружения противника, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Российская сторона ни при каких условиях не будет идти на предоставление паузы", - заявил дипломат журналистам в Пекине.

Москва выступает только за долгосрочное урегулирование конфликта.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова Запада о мире – это всего лишь попытка дать Киеву передышку.

"Они открыто говорят, что у них нечем защищаться от российских ракет", - сказал министр.