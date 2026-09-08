Российская армия за минувшие сутки освободила села Долгенькое и Березники в Харьковской области.

Оба населенных пункта были освобождены бойцами группировки войск "Север", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Долгенькое и Березники расположены недалеко от "Волчанского котла".

"В Харьковской области ВС России продолжают расширять внешнее кольцо окружения формирований противника", - отметили в оборонном ведомстве.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили Куртовку в ДНР.