Найдено тело одного из шести пропавших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии альпинистов

В Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии возобновились поисково-спасательные работы. Спасатели обнаружили тело одного погибшего, судьба еще пятерых альпинистов, пропавших во время схода лавины, остается неизвестной.

На склоне горы Мижирги работают 12 спасателей, сообщили в МЧС России. В ведомстве отметили, что утром 8 сентября сошли массы снега с карниза горы, пострадавших нет. Работы осложняет опасный пересеченный рельеф. Кроме того, накануне повторно обрушилась масса снега и льда.

Для обследования горы и доставки специалистов привлечен вертолет МИ-8. 46 человек находятся в готовности в альпинистском лагере Безенги. Также на месте происшествия с 06 сентября находится врио начальника ГУ МЧС России по КБР Мухамат Анаев, объявлен режим ЧС муниципального характера.