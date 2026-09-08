Отсуженные 114 миллионов рублей Лариса Долина не получит и вот почему

Сегодня, 8 сентября, Лариса Долина отсудила 114 миллионов у курьеров, через которых передала мошенникам средства от продажи квартиры. Вот только она эти деньги вряд ли получит.

Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск певицы и постановил взыскать с Анжелы Цырульниковой и Андрея Основы 114 миллионов 120 тысяч рублей. Кроме того, они должны оплатить госпошлину в 335 тысяч рублей.

Изначально курьеров было четверо, но один подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО, а дело еще одного подельника будут рассматривать отдельно.

Примечательно, что Цырульникова и Основа уже в тюрьме. Денег Ларисы Долиной у них нет - за скромный гонорар курьеры передали наличку организаторам аферы, которых, к слову, пока так и не нашли.

"Светский хроник" уверен, что отсуженные миллионы певица вряд ли увидит: получит какие-то копейки с зарплаты осужденных и от продажи их имущества. Вероятнее всего, курьеров признают банкротами, долги спишут.

Напомним, Лариса Долина в минувшем году стала жертвой мошенников. Певица под давлением злоумышленников продала свою роскошную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и через курьеров отдала им все деньги. Осознав, что попала в лапы преступников, артистка отказалась отдавать жилье покупательнице. Но после серии судов новая собственница въехала в квартиру Долиной.

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