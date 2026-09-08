Лиза Боярская рассказала об особенности своего младшего сына: это началось с рождения

Елизавета Боярская родила от Максима Матвеева двух сыновей. Наследникам актерской династии не позавидует ни один ребенок, мальчикам многое приходится терпеть.

О том, что ее дети не такие как все, рассказала сама Лиза. По словам Боярской, в воспитании ее сыновей существуют некоторые особенности. Андрей и Гриша растут совсем не так, как подавляющее большинство детей в нашей стране.

Вместо того, чтобы играть со сверстниками, внуки легендарного Михаила Боярского проводили время вместе с матерью в театре. Сама Лиза считает, что это лучше, чем если бы наследники совсем не видели маму. При чем младший буквально вырос за кулисами.

"У меня получается совмещать. Мои коллеги не дадут соврать, что Гриша ходил с нами на репетиции. Я прекрасно успевала и репетировать, и быть мамой. Это называется особенностью детства у актерских детей. Они умудряются расти и дома, и в гримерной, и за кулисами, и на съемочной площадке", — поделилась Елизавета в беседе с Piter.Tv

Интересно, что еще несколько лет назад Михаил Боярский рассказал журналистам, что недоволен актерской карьерой дочери, мол, лучше бы Лиза семьей занималась. Видимо, Д’Артаньян видел, что его внуки с малых лет живут в театре и хотел для них лучшего.

Сама Елизавета с отцом не согласна. "Главное быть с мамой, с родителями, тогда они будут счастливы, и не будут чувствовать себя одинокими", — отметила актриса.

Напомним, что Елизавета Боярская уже 16 лет счастлива в браке с Максимом Матвеевым. Актерская чета растит двоих сыновей — 14-летнего Андрея и семилетнего Гришу.