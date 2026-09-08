Песков рассказал о визите Путина в Нью-Дели

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут переговоры на полях саммита БРИКС, который пройдет в Нью-Дели 12-13 сентября.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин прилетит в Нью-Дели 11 сентября. Стороны обсудят Иран и его конфликт с США.

"Это будет очень значимая встреча для обеих стран в части двусторонних контактов с премьер-министром Моди", - отметил представитель Кремля.

Кроме того, Путин примет участие в саммите БРИКС и во всех форматах, предусмотренных саммитом БРИКС.