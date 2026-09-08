Оскандалившийся после побега из страны Бурковский заработал в России баснословные деньги: получал миллионы в день

Андрей Бурковский вместе с семьей покинул Россию в 2022 году. Артист обосновался в США, и нашел в Америке работу. Вот только таких заоблачных денег, как в нашей стране, артист уже не получает.

Бурковский, которого многие запомнили как одного из участников команды КВН "МаксимуМ", был востребованным артистом. Он регулярно выходил на сцену МХТ им. Чехова, снимался в популярных сериалах (его "Медиатора" хорошо приняли и критики, и зрители) и в рекламе. Зарабатывал с такой загруженностью актер очень неплохо.

Как и у большинства артистов, самые большие гонорары Андрей получал за съемки рекламных роликов. В Сеть попали райдер Бурковского и сведения о его гонорарах. Требования у артиста скромные, а вот зарплата такая, что многим россиянам и не снилась.

"За серию рекламных роликов (примерно 10-12 часов работы актера) берет около 2 млн рублей. Не хотелось бы наврать, точно уже не помню. В райдере ничего особенного: по еде — обязательно, чтобы был завтрак. На обед можно овощи без лука, только без картошки. На горячее просил рыбу или курицу, не жареное", — рассказал изданию "Секреты звезд" сотрудник одного из рекламных агентств.

Напомним, что Андрей Бурковский не делал громких заявлений. Артист просто вместе с женой и сыном отправился в США. Поначалу многие подумали, что в Америке он проводит отпуск. Только когда звезда МХТ им. Чехова начала выставлять в соцсети посты на английском языке, стало понятно, что в России в ближайшее время мы Андрея не увидим.