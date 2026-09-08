Певица Настя Каменских: "Я не могу иметь детей"

Несколько лет назад артисты Потап и Настя Каменских официально оформили отношения. Однако детьми пока так и не обзавелись.

В новом интервью популярная исполнительница призналась, что регулярно получает вопросы о том, когда у них с Потапом случится пополнение. Одно время Настя весьма эмоционально реагировала на расспросы фанатов, однако теперь набралась смелости, чтобы поставить точку в этой теме.

Оказалось, у Каменских есть проблемы со здоровьем, поэтому тема деторождения для нее болезненная. "Я не могу иметь детей и не хочу. Естественно, так было не всегда. Мне казалось, точнее, это была навязанная история, что ты неполноценная женщина. Меня "несла" эта мысль. У нас не получалось, я обращалась к специалистам. Я сделала четыре ЭКО и пять инсеминаций. Этого было достаточно. Это была бомба из гормонов. Не понимаю, как я это выдержала психологически", - рассказала певица.

При этом она подчеркнула, что у нее не бесплодие, но беременность не наступает. "Да, у меня есть нюансы по здоровью, но это не те нюансы, которые влияют на то, что я не могу иметь детей. Делаю вывод, что вселенная не хочет давать мне такой опыт. И я не хочу себя насиловать. Кайфую, что я без детей", - заявила артистка.

Исполнительница призвала всех женщин, у кого аналогичные проблемы, не падать духом и не комплексовать. "Девочки, вы можете быть полноценной женщиной и без детей", - высказала уверенность Настя.

В итоге, она закрыла для себя эту тему. К слову, после потери популярности в результате отъезда из России и перезапуска карьеры за границей, а также травли из-за того, что снова заговорила на русском языке, артистка впала в депрессию. Говорят, Каменских поставила работу на паузу и отказывается от деловых предложений даже за двойной гонорар.

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