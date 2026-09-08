Динамика на линии боевого соприкосновения в зоне СВО известна всем экспертам – ВС России продвигаются вперед. Тем не менее, каждую минуту Москва готова прийти к миру, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сказал представитель Кремля на брифинге в преддверии саммита БРИКС, все зависит от Киева. Также Песков отметил, что в России надеются на возобновление трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта с участием России, Украины и США. В Москве рассчитывают, что в этом направлении произойдет какое-то продвижение.

Саммит БРИКС, к которому приурочен брифинг представителя Кремля, пройдет 12-13 сентября в Нью-Дели. Как стало известно ранее, в планах Владимира Путина - переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает РИА Новости.