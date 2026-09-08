В России впервые отмечают День языков народов страны

Сегодня в нашей стране впервые отмечают День языков народов России. Дата учреждена указом президента Владимира Путина в целях сохранения и поддержки культурного многообразия.

Главной площадкой праздничных торжеств стал Национальный центр "Россия" в Москве. Ключевое событие - целая череда просветительских мероприятий. В программе - диалоги с экспертами, главами регионов, выдающимися деятелями искусств.

Гости обсуждают влияние языков народов, населяющих Россию, на формирование культурного кода страны. А также исследуют роль русского языка в укрепление межнационального единства.