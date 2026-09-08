В столице наградили призеров конкурса "Московские мастера"

В столице наградили победителей и призёров городского конкурса "Московские мастера". Они получили не только почётный статус, но и гранты от правительства Москвы.

Средний возраст финалистов составил 35 лет. Многие из них принадлежат к трудовым династиям. В этом году в конкурсе впервые участвовали проводники пассажирского вагона и акушерки. А всего среди претендентов на победу были представители 40 профессий.

"Конкурс профессионального мастерства проходит уже практически 30 лет. Он стал символом уважения к человеку труда, профессионализму, к любви к родному делу. В этом году в этом конкурсе приняли участие работники более двух тысяч наших городских предприятий. Победителями и призёрами стали 126 человек", - сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.