В Москве обновили фасады домов, в которых жили легенды хоккея Харламов и Тихонов

Харламов, Кузькин, Тихонов. В Москве по программе капремонта обновили фасады многоэтажек, в которых жили знаменитые советские хоккеисты. Свой проект разработали для каждого дома, чтобы учесть все особенности зданий и уникального декора - и сохранить память не только о легендах спорта, но и архитектуры.

Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира. "Легенда №17" — так называли его болельщики по всему земному шару. Но в этом доме на Проспекте Мира Валерия Харламова знали просто как доброго и скромного соседа.

С момента постройки здания капитального ремонта здесь не проводилось. Прежде, чем приступить к работам, специалисты с начала подготовили отдельный проект, чтобы учесть все архитектурные особенности.

"Выполнены работы по ремонту стен всех, кирпичной кладки, выполнено антисептирование, а также выполнено окрашивание разных уровней фасадов. Так же были выполнены работы по ремонту входных групп, ремонту балконов. Сейчас ведутся работы по ремонту цоколей", - рассказал Тимур Азизов, начальник отдела управления строительного контроля Фонда капитального ремонта.

А это здание на улице Правды - яркий образец Сталинского ампира 1953 года. Нижняя часть углового фасада выделена рельефной плиткой, окна оформлены наличниками, а углы декорированы рустовым камнем.

"Как правило, если вы живете в таком доме, у вас сосед хоккеист, другой великий защитник футбола, какая-нибудь бабушка - прима ансамбля Березка и великий заслуженный художник. Конечно, квартиры отличались от средней квартиры советского человека. Это потолки от 3 метров, это большие кухни по 12 метров", - рассказал Григорий Собанин, историк Москвы, экскурсовод.

Эти стены сохранили память не только об архитектурных особенностях эпохи, но и о заслуженном мастере спорта СССР, трехкратном олимпийском и восьмикратном чемпионе мира. Виктор Кузькин прожил здесь 10 лет.

В рамках работ специалисты расчистили и промыли фасад, восстановили повреждённые участки кирпичной кладки, обработали стены антигрибковым составом.

"Особый акцент сделаем на архитектурные элементы - это балконы, венчающий карниз, все угловые архитектурные элементы, декоративные плиты. Все они также будут полностью отштукатурены, выведены в первоначальный архитектурный вид", - пояснил Артём Кирилов, начальник отдела строительного контроля Фонда капитального ремонта.

И ещё один адрес, без которого история советского хоккея была бы неполной. Большая Грузинская. Здесь жил Виктор Тихонов — человек, который привёл сборную СССР к трём олимпийским золотам и восьми титулам чемпионов мира. Его называли "создателем „красной машины"" и за этими стенами он выстраивал великую команду.

"Очень большой дом по индивидуальной планировке 1983 года, было тяжело, но работа проделана колоссальная. Были проведены работы по замене витражей входных групп, восстановление цоколей из керамогранитной плитки, а также восстановление отливов, оконных откосов. Работали долго, тщательно, жители, надеюсь, довольны", - сообщил Сергей Ускреев, начальник отдела технического надзора Фонда капитального ремонта.

Так капитальный ремонт не только продлевает жизнь стенам, но и становится своеобразным мостом между эпохами.

В планах специалистов на этот год — привести в порядок 600 фасадов.