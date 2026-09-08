Обсуждение украинского вопроса в Кремле посланниками Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным опиралось на позицию, изложенную американским лидером по возвращении в Овальный кабинет. Первый пункт – даже не пытаться втягивать Украину в НАТО, вопрос закрыт, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Второй пункт в позиции Соединенных Штатов - признание реалий на земле, заявил министр, отвечая на вопрос американского аналитика Эндрю Наполитано на Первом канале. Лавров подчеркнул, что речь не идет о территориях. Подразумеваются люди, которые выразили свое мнение на референдумах в Крыму, в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожье, и в Херсонской области.

По словам российского министра, тот факт, что американцы во всех своих контактах с Москвой, с президентом Путиным, исходят из этих реалий, вызывает у российской стороны позитивный отклик и готовность продолжать с ними разговаривать. В США признают эти базовые пункты, это заслуживает поддержки, заключил глава МИД России.