Принц Уильям нанес неожиданный удар Гарри и Меган: Сассекские уже пожалели, что вернулись

Принц Гарри и Меган Маркл начали сомневаться в своём переезде в Великобританию, и все из-за последнего шага Уильяма. Сассекские не до конца осознавали, что старший сын Карла III — будущий король и его мнение очень весомо.

Источник в королевских кругах заявил, что принц Гарри и Меган Маркл начали задаваться вопросом, правильно ли они поступили, вернувшись в Великобританию, после того как дворец сообщил им, что их положение в королевской семье не изменится. Карл III дал понять супругам, что они по-прежнему останутся неработающими членами монархии. Это решение было чётко изложено в письме короля государственным чиновникам, военным и лордам-лейтенантам, чтобы, как сообщается, "избежать сомнений или путаницы".

Письмо Карл III написал под давлением Уильяма. Якобы старший сын призвал короля вновь официально подтвердить статус Сассекских как неработающих членов королевской семьи.

"Уильяму надоела вся эта неопределённость. Лорды-лейтенанты спрашивали, как им следует обращаться с Гарри и Меган. Ответ Уильяма был предельно жёстким и простым: ничего не изменилось. Они больше не входят в число работающих членов королевской семьи", — рассказал королевский биограф Роб Шутер.

Команда Гарри и Меган получила это сообщение незадолго до того, как информация стала достоянием общественности, причём "никаких переговоров не было". Теперь супруги "начинают задаваться вопросом, сможет ли вообще сработать это возвращение".

"Уильям способен закрывать перед ними двери быстрее, чем они ожидали. Пока что Уильям победил", — отметил Шутер.