Разведенная Алсу объявила радостную новость и показала беременность

Летом 2024 года певица Алсу объявила о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака. У пары есть трое детей: дочери Сафина и Микелла, а также сын Рафаэль. После развода они остались жить с матерью.

По слухам, семью певицы разрушила бывшая невеста рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова. Алсу намекала на это, оставляя едкие комментарии в соцсети.

Но постепенно артистка пережила крах брака. Ставшая свободной женщиной Алсу призналась, что принимает знаки внимания от мужчин, ходит на свидания. Певица дала понять, что у нее уже нет розовых очков.

Однако дети остаются на первом месте для артистки. Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Алсу опубликовала фото со старшей дочкой Сафиной и поздравила ее с днем рождения. Примечательно, что певица выложила и архивный кадр, на котором запечатлена с большим животом.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Ты открыла для меня мир материнства. Не могу поверить, что я мама 20-летнего человека! Моей Сафинке пошел третий десяток. Как же я счастлива, что ты у меня есть! Как горжусь тобой, твоим добрым сердцем, твоей мудростью, трудолюбием и упорством, той прекрасной юной леди, которой ты стала. Для меня ты навсегда останешься моей девочкой, сколько бы лет тебе ни исполнилось. Будь счастлива, моя ❤️! Пусть рядом всегда будут любимые люди, пусть сбываются твои мечты, а жизнь бережет тебя и дарит как можно больше поводов улыбаться! Люблю тебя бесконечно. С днем рождения, Сафинчик", - пожелала Алсу.

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах, поздравлениях и добрых пожеланиях как имениннице, так и ее красавице матери.

Интересно, что Сафина хоть и окончила музыкальную школу, но не стала связывать свою жизнь с творчеством. Она с головой погрузилась в науку. Сейчас Сафина живет и учится в Великобритании.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>