"Жестко и болезненно": МИД приготовил ответ на высылку дипломатов из Венгрии

МИД России пообещал ответить на высылку десяти российских дипломатов из Венгрии. Об ответных шагах сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве агентству ТАСС.

Как стало известно ранее, глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила о высылке десяти сотрудников российского посольства в Будапеште. По мнению венгерской стороны, их деятельность несовместима со статусом дипломата.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что ждет русофобское лобби в Будапеште. По словам дипломата, ответ будет жестким и болезненным.