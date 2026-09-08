Сын актера Валерия Баринова в одиночку растит двух дочек

Валерий Баринов считается одним из самых известных и популярных актеров. Несмотря на возраст, он продолжает много работать.

Известно, что артист трижды женат, у него двое детей. В частности, от второго брака есть сын Егор Баринов, который пошел по стопам отца и тоже стал актером. Дочь Александра от третьей жены является литературным критиком.

"Семья-то большая, но, как у Некрасова, - два человека всего мужиков-то... Остальные - девочки. Да, для них работаю и для себя. Внучкам, дочери и сыну на каждый день рождения дарю столько денег, сколько им лет. Говорю словами песни: "Мои года - мое богатство". Если дни рождения девочек обходятся недорого, то сыну исполнилось 50 лет, значит, надо выложить 50 тысяч", - рассказал Баринов.

Артист сообщил, что сын Егор недавно приобрел новую квартиру, чтобы у каждой дочки была своя комната. Интересно, что он в одиночку растит двух девочек. "Мама девочек переехала в Петербург, с ней живет старшая дочь. Они общаются друг с другом... С Егором живут две дочери - Маша (ей 11 лет) и Полина (ей 18 лет)", - сообщил актер "Миру новостей".

В этом году Валерию Баринову исполнится 81 год. Однако он не обращает внимания на возраст, ему интересно жить. "Я все время думаю о том, настанет ли тот момент, когда мне будет скучно... Хотя время - трудное, очень трудное. Я принадлежу к поколению невоюющих отцов воющих детей, и часто бывает страшно за них. Как сказал поэт: "времена не выбирают, в них живут и умирают". Но умирать не хочется. Надо жить и по возможности получать от жизни радость..." - заключил артист.

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