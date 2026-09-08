Дроны ВСУ атаковали водозабор и храм в Энергодаре

Атака украинских беспилотников на город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар. Под ударами оказались водозабор, промзона и дороги, передает ТАСС.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил об атаке украинских беспилотников на Богоявленский храм. По данным Пухова, неприятель использовал дрон с оптическим наведением. Храм — крупнейший в Энергодаре, он долгие годы стоял недостроенным, а сейчас восстанавливается при поддержке "Росатома".

Накануне стало известно, что на ЗАЭС восстановили внешнее энергоснабжение от линии "Ферросплавная-1". Станция работает в штатном режиме, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. Представители ЗАЭС, в свою очередь, заявили, что все системы безопасности ЗАЭС отработали штатно, нарушений условий безопасности не допущено, радиационная обстановка остается стабильной.