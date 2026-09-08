Дочь рассказала, что сейчас на самом деле происходит с прикованной к постели Маргаритой Тереховой

Маргариту Терехову россияне запомнили по яркой роли в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера". Для многих она до сих пор остается несравненной Миледи. А между тем актрисе уже 84 года, и родные тщательно скрывают ее от публики.
Несколько лет Терехова не выходила к людям, и это не ее прихоть. Артистка серьезно больна: она прикована к кровати и не узнает даже родную дочь. Любимица публики около 15 лет страдает от болезни Альцгемейра. Заболевание развивалось стремительно, актриса довольно быстро поняла, что больше не может сниматься в кино и вести светскую жизнь.
Родные Маргариты Борисовны поначалу скрывали происходящее. А когда дочь звезды Анна поняла, что секреты лишь множат слухи, причем домыслы были в десятки раз хуже, чем реальная история, она объявила, что актриса страдает от провалов в памяти. Несколько лет назад Анна призналась, что Терехова узнает только младшую внучку, остальные родственники кажутся ей чужими людьми. Сейчас Маргарита Борисовна прикована к постели.
Несмотря на это, близкие стараются поддерживать актрису и напоминать поклонникам о ее великом творческом наследии. Дочь Тереховой отметила, что поддержка поклонников придает Маргарите Борисовне сил.
"Мама чувствует себя хорошо, насколько это возможно. Ваша любовь, добрые слова и пожелания поклонников, несомненно, придадут ей сил", — поделилась Анна на презентации книги-альбома "Маргарита Терехова: Жизнь. Кино. Театр".
Альбом вышел во Франции в 2023 году при участии Анны Тереховой. Автором текста выступила биограф и исследователь творчества актрисы Юлия Анохина. В издании собраны редкие фотографии из семейного архива Маргариты Борисовны.
"Слава богу, что мы можем видеть все, что сохранилось, все эти уникальные кадры, где она блистает на сцене и на экране, где она просто живет — смеется, задумчиво размышляет о чем-то, общается с коллегами и пребывает в бесконечном творческом процессе", — отметила Анна Терехова на презентации.