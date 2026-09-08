Дочь рассказала, что сейчас на самом деле происходит с прикованной к постели Маргаритой Тереховой

Маргариту Терехову россияне запомнили по яркой роли в фильме "Д’Артаньян и три мушкетера". Для многих она до сих пор остается несравненной Миледи. А между тем актрисе уже 84 года, и родные тщательно скрывают ее от публики.

Несколько лет Терехова не выходила к людям, и это не ее прихоть. Артистка серьезно больна: она прикована к кровати и не узнает даже родную дочь. Любимица публики около 15 лет страдает от болезни Альцгемейра. Заболевание развивалось стремительно, актриса довольно быстро поняла, что больше не может сниматься в кино и вести светскую жизнь.

Родные Маргариты Борисовны поначалу скрывали происходящее. А когда дочь звезды Анна поняла, что секреты лишь множат слухи, причем домыслы были в десятки раз хуже, чем реальная история, она объявила, что актриса страдает от провалов в памяти. Несколько лет назад Анна призналась, что Терехова узнает только младшую внучку, остальные родственники кажутся ей чужими людьми. Сейчас Маргарита Борисовна прикована к постели.

Несмотря на это, близкие стараются поддерживать актрису и напоминать поклонникам о ее великом творческом наследии. Дочь Тереховой отметила, что поддержка поклонников придает Маргарите Борисовне сил.

"Мама чувствует себя хорошо, насколько это возможно. Ваша любовь, добрые слова и пожелания поклонников, несомненно, придадут ей сил", — поделилась Анна на презентации книги-альбома "Маргарита Терехова: Жизнь. Кино. Театр".

Альбом вышел во Франции в 2023 году при участии Анны Тереховой. Автором текста выступила биограф и исследователь творчества актрисы Юлия Анохина. В издании собраны редкие фотографии из семейного архива Маргариты Борисовны.