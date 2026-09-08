В офисе Зеленского признались в саботаже приказов шефа

Системный саботаж приказов Владимира Зеленского устроили чиновники из офиса президента Украины. Сотрудники организовали негласную итальянскую забастовку, сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источники в администрации главы киевского режима.

По данным источников, на Банковой растет турбулентность системы. Сотрудники саботируют решения президента, а Зеленский начал терять доверие к ближайшему окружению.

Информация появилась на фоне новостей об отставке генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. Приближенный Зеленского может быть замешан в системе по крышеванию деятельности мошеннических кол-центров.