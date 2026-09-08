Собянин рассказал об открытии школы на 2,1 тыс. учеников в районе Внуково

В столичном районе Внуково открыли новый корпус школы №1788. Как сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин, занятия там начались уже первого сентября.

В четырёхэтажном здании три блока, объединенных общим пространством. В нём оборудовали IT полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеку, физкультурный и гимнастический залы и не только.

Для внеклассных занятий есть кабинет шахматного кружка, мастерские живописи и рисунка, обработки дерева, металла и ткани, класс кулинарии. Обучаться там могут более 2 тысяч детей.