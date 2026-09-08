Сябитова раскрыла судьбу брака дочки Успенской с молодым искусствоведом

Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина собралась замуж за выпускника МГУ Артема Москвина. Разница в возрасте между влюбленными составляет 14 лет, но их это ничуть не смущает.

Об избраннике дочери Любови Успенской известно немного. Москвин — выпускник МГУ по специальности "искусствоведение", он продолжает учебу в аспирантуре и помогает Плаксиной с организацией выставок ее картин.

Говорят, поначалу Любовь Успенская с недоверием отнеслась к возлюбленному дочери, но постепенно ее мнение изменилось. Артистка в восторге от будущего зятя. Именно о таком муже для дочери она и мечтала. По словам Любови Успенской, Артем "галантный, воспитанный и внимательный". Певица отметила, что видит в глазах молодого человека настоящую любовь к Татьяне.

В Сети, впрочем, неоднозначно относятся к этому союзу. Многие интернет-пользователи называют отношения Плаксиной и Москвина мезальянсом. Свой комментарий дала сваха Роза Сябитова.

"Брак держится на договоренностях. Пока договоренности выполняются, все хорошо. Мужчина моложе будущей жены на 14 лет, у них большая разница в финансовой подушке в пользу невесты. Похоже, дочка Успенской та самая милфа, о которой говорит молодежь. А жених как раз относится к поколению зумеров. И если зумера устраивает милфа, то брак будет держаться. Если дочь Успенской устраивает молодой мужчина, который финансово зависим от нее, то союз будет сохраняться", - высказала мнение сваха.

Она подчеркнула, что если договоренности изменяться или кого-то что-то не будет устраивать в браке, то ситуация поменяется и браку будет грозить крах, передает Teleprogramma.org.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>