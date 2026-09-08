Жителей московского региона предупредили о ночных заморозках

Ночные заморозки ожидаются в Подмосковье. Об изменении погоды предупредили жителей региона в Главном управлении МЧС по Московской области.

По прогнозу Гидрометцентра России, в ночные и утренние часы среды, 9 сентября в регионе местами похолодает до минус 1 градуса. МЧС напоминает, что в связи с похолоданием возрастает вероятность техногенных пожаров - из-за нарушения правил эксплуатации электро- и газового оборудования.

Как прогнозировали ранее синоптики прогностического центра "Метео", бабье лето в Москве будет дождливым. Уже в среду, 9 сентября в столицу придет тепло. Воздух прогреется до плюс 19-21 градусов Цельсия.