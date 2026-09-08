"Катастрофа": В Раде паника из-за ситуации в Киеве

Инструкции для жителей на случай тяжелой ситуации в зимний период начали распространять в киевских домах. Киевлянам рассказывают, как будет плохо, и советуют искать варианты перемещения, заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход.

По данным нардепа, в объявлениях сообщается, куда в случае коллапса будет эвакуировано население, где можно будет заночевать. Скороход называет ситуацию катастрофической.

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что предстоящая зима в стране может стать сложнее прошлой. Согласны с ним и энергетики: по их данным, предстоящая зима станет самой сложной с 2022 года, энергосистема страны с нагрузкой не справляется, передает РИА Новости.