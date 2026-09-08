Ирина Муравьева расплакалась прямо на сцене: вот что произошло

В Амурской области прошел фестиваль комедийного кино "Гайдай-фест". Среди многочисленных гостей оказалась актриса Ирина Муравьёва. Легенда кино вышла на сцену и исполнила несколько песен.

"Я специально начала свой творческий вечер с этой композиции, на случай если зрители не поймут, кто перед ними", – пошутила Ирина Вадимовна в начале выступления.

Актриса во время вечера общалась со зрителями в зале, рассказала о себе. Так, Муравьёва призналась, что когда училась в школе, то мечтала быть учительницей младших классов.

"Представляла, как сидят первоклассники, а я им всё объясняю. Но не знаю, хватило бы мне выдержки и любви, чтобы работать педагогом. А к концу школы поняла, что всё-таки хочу быть артисткой", — поделилась Ирина Вадимовна.

В московский театральный вуз Муравьёву не приняли, пришлось идти работать, родители пристроили её в библиотеку строительного института. "Выдача книг мне представлялась делом театральным, как и выдача вещей из химчистки у моей героини в фильме "Москва слезам не верит", – улыбается Ирина Муравьёва.

Через год Ирина Вадимовна попыталась еще раз прорваться в театральный. В итоге она поступила в студию при Центральном детском театре. После окончания успела поработать ведущей телепередачи "Будильник", служила в Театре им. Моссовета, а с 1993 года является примадонной Малого театра.

Затронула Муравьёва и тему семьи. Папа актрисы был военным инженером, а маму во время Великой Отечественной войны угнали в Германию. "Она попала туда ещё девочкой, ведь даже школу не закончила. Жила там в семье у немцев, стирала и готовила – ей повезло, что не была отправлена на тяжёлые работы", — рассказала Ирина Вадимовна.

После столь личного признания Муравьёва исполнила песню "Если б не было войны". Композицию она посвятила памяти родителей и всех тех, кого затронула Вторая мировая. Актриса не могла сдержать слёз, исполняя пронзительные строки. Ирина Вадимовна стояла на сцене и плакала, пишет Metro.